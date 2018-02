Terremoto deixa 6 mortos na Colômbia Pelo menos 6 pessoas morreram e 17 ficaram feridas ontem num terremoto de 5,6 graus na escala Richter que abalou a região central da Colômbia. De acordo com o presidente colombiano, Álvaro Uribe, as mortes ocorreram na estrada que une Bogotá e Villavicencio. O ministro do Interior e Justiça, Carlos Holguín, disse que três membros da mesma família, entre eles um menino, morreram quando uma pedra atingiu o carro em que viajavam, no momento em que passavam pela entrada de um túnel. Holguín disse ainda que o epicentro do tremor foi na cidade de El Calvario, que fica a 50 quilômetros ao sudeste de Bogotá. Autoridades colombianas fecharam o acesso à estrada e enviaram uma equipe para o local para avaliar os danos.