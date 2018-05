Terremoto deixa 60 feridos no Peru

LIMA - Cerca de 60 pessoas ficaram levemente feridas no Peru, quando um terremoto atingiu a parte centro-sul do país, perto da costa, no início desta segunda-feira, informaram funcionários. O presidente regional Alonso Navarro confirmou a uma rádio local que o número de feridos tratados em hospitais e clínicas locais era de 60.

Os feridos tinham ossos quebrados, concussões e cortes causados pela queda de objetos, segundo funcionários. Nenhum dos feridos corria risco de vida.

O Instituto Peruano de Geofísica informou que a magnitude do tremor era de 6,2. Já pesquisadores dos EUA mediram magnitude de 6,3.

O epicentro do tremor, ocorrido à 00h11 (hora local), foi 23 quilômetros a sudeste da cidade de Ica, segundo o Serviço de Pesquisa Geológica dos EUA (USGS, na sigla em inglês). A profundidade do epicentro foi de 39 quilômetros. As informações são da Dow Jones.