Sobe para 19 o número de mortos por terremoto no centro da China De acordo com o último balanço divulgado pela imprensa do país, 247 pessoas ficaram feridas em razão do tremor em Sichuan, 40 delas em estado grave; novo abalo de 6,6 graus atingiu a província vizinha de Xinjiang nesta quarta, mas ainda não há relato de vítimas