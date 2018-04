Terremoto deixa ao menos 36 feridos na Indonésia Pelo menos 36 pessoas ficaram feridas e centenas de casas e edifícios foram destruídos depois que um forte terremoto atingiu a ilha indonésia de Sulawesi, próximo às Filipinas. O tremor de 7.2 graus na escala Richter atingiu o mar, levando a agência de geofísica da Indonésia a emitir um alerta de tsunami, que depois foi revogado. "Nossos últimos dados mostram que 36 pessoas ficaram feridas, oito delas com gravidade", disse Saud Arikalang, chefe do serviço de saúde nas Ilhas Talaud, na província de Sulawesi do Norte. O diretor do centro de crise do Ministério da Saúde, Rustam Pakaya, informou que o terremoto causou o desabamento de parte do principal hospital da região, forçando a remoção dos pacientes. Vários tremores secundários de até 6.3 graus na escala Richter ocorreram depois do tremor principal, segundo a Pesquisa Geológica dos Estados Unidos. As informações são da Dow Jones.