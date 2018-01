Terremoto deixa dois mortos e dez feridos no Peru Pelo menos duas pessoas morreram, dez ficaram feridas, diversas casas foram destruídas e uma estrada foi bloqueada por rochas após um tremor de 5 graus na escala Richter que abalou uma região andina no sudeste peruano, informaram autoridades locais nesta quinta-feira. O terremoto foi registrado às 21h07 locais de ontem, com epicentro localizado 505 quilômetros ao sudeste de Lima, perto de Antabamba, no departamento de Apurimac, revelou o Instituto Nacional de Defesa Civil (INDECI). De acordo com o INDECI, foram enviados alimentos, medicamentos e outros bens de primeira necessidade para os desabrigados e uma ambulância com equipe médica para atender os feridos. O instituto informou que, segundo relatórios preliminares, dois adultos morreram esmagados pelas paredes de suas casas, em Antabamba, onde outras quatro pessoas ficaram feridas. Em Mollebamba, seis pessoas se machucaram.