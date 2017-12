Terremoto deixa mais de 400 mortos no Irã Um forte terremoto de 6,3 graus na escala Ritcher sacudiu na manhã deste sábado o norte do Irã, matando pelo menos 400 pessoas e ferindo mais de mil, informou a agencia oficial IRNA. O número de mortos ainda não é preciso. Mais da metade das casas foram destruídas em pelo menos 20 vilas ao noroeste de Teerã. O tremor foi sentido também na capital Teerã, onde moram mais de 10 milhões de pessoas. O Centro Sismológico da Universidade de Teerã disse que o epicentro aconteceu na cidade de Qazvin, 130 km a noroeste da capital. O Irã fica em uma região de grande atividade sísmica e pequenos terremotos são sentidos quase diariamente no país. Segundo cifras oficiais, aproximadamente mil terremotos aconteceram desde 1991, deixando 18 mil mortos e 54 mil feridos . No último mês de abril, dez povoados ficaram totalmente destruídos e três cidades danificadas depois de três terremotos na província de Kermansah, oeste do Irã. Duas pessoas morreram e 56 ficaram feridas.