Terremoto deixa milhares de órfãos no Haiti O paciente de 5 meses do hospital de campanha israelense é conhecido por um número em vez de um nome. Ninguém sabe quem levou a criança quase inconsciente no centro médico depois que ele foi retirado dos escombros de um prédio quatro dias após o terremoto. Agora que o menino está se recuperando, os médicos têm uma difícil decisão a tomar. "O que faremos com ele quando estiver bom?", questiona o doutora Assa Amit, do departamento de emergência pediátrica do hospital. Ninguém sabe quem são os familiares da criança ou se algum de seus parentes está vivo.