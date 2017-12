Terremoto deixa pelo menos 13 mortos na Indonésia Um forte terremoto sacudiu a província indonésia de Papua Ocidental, causando a morte de pelo menos 13 pessoas e destruindo cerca de 170 casas e lojas, disseram autoridades locais. O tremor de 6,4 graus de magnitude foi registrado pelos sismógrafos às 11h25 locais (0h25 pelo horário brasileiro de verão). O epicentro foi detectado a 30 quilômetros da cidade de Nabire, 3.200 quilômetros a nordeste de Jacarta. As autoridades locais também fecharam o aeroporto regional depois de uma rachadura ter sido encontrada na pista. Barracas foram montadas para abrigar as pessoas que ficaram sem moradia. Em fevereiro, outro forte terremoto causou 28 mortes em Nabire e reduziu grande parte da cidade a escombros. Segundo as autoridades locais, Nabire ainda estava em processo de reconstrução quando foi atingida pelo terremoto de hoje.