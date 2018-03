Terremoto deixa pelo menos 150 mortos no Paquistão Um terremoto de 6,4 graus na escala Richter atingiu nesta madrugada a província do Baluquistão, 640 quilômetros ao sudoeste de Islamabad, capital do Paquistão. Pelo menos 150 pessoas morreram e centenas de casas foram destruídas. Segundo funcionários, o número de vítimas pode aumentar, conforme cheguem relatos de lugares remotos da província, área empobrecida limítrofe com o Afeganistão. Inicialmente, a zona mais atingida foi Ziarat, onde cinco aldeias e centenas de casas precárias, na sua maioria de adobe e madeira, foram destruídas, segundo o prefeito Dilawar Kakar. Algumas casas foram encobertas por uma avalanche causada pelo sismo. "Há uma terrível destruição, nenhuma casa está intacta", disse Kakar. O Exército paquistanês informou ter despachado equipes médicas a bordo de helicópteros para os vilarejos na zona atingida. Ainda de acordo com o prefeito, há centenas de feridos com maior gravidade e pelo menos 15 mil pessoas sofreram lesões leves. "Quero pedir ajuda a todo mundo. Necessitamos de comida, remédios. As pessoas precisam de roupa, cobertas, porque aqui faz muito frio", apontou o prefeito. O Paquistão é sujeito a tremores intensos. Em outubro de 2005, um terremoto de magnitude 7,6 na escala Richter devastou a Caxemira e o norte do país, deixando perto de 80 mil mortos. A província do Baluchistão abriga um antigo movimento separatista, mas não é considerada um campo de batalha importante na luta contra os rebeldes do Taleban que se espalham por outras regiões da fronteira. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.