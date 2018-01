Terremoto deixa pelo menos 40 mortos no Marrocos Pelo menos 40 pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas em conseqüência de um terremoto de 6,5 graus na Escala Richter, ocorrido às 2h30 da madrugada desta terça-feira (hora local), no norte do Marrocos. As vítimas do tremor são habitantes de uma zona rural próxima à cidade costeira de Al-Hoceima. Equipes de resgate foram enviadas à região para ajudar aos sobreviventes e buscar vítimas entre os escombros. Helicópteros com suprimentos de emergência também estão sendo preparados para ajudar. O mais intenso terremoto registrado até então atingiu a região em 1994 e marcou seis graus.