Terremoto deixa pelo menos seis mortos no Irã Um forte terremoto atingiu o norte do Irã, matando pelo menos seis pessoas e deixando 28 feridos. Casas e prédios foram danificados, segundo a rádio Teerã, oficial, informou. O centro sismológico da Universidade de Teerã disse que o abalo teve magnitude 5,5, com epicentro na vila de Baladeh, perto do Mar Cáspio. O Serviço Geológico dos EUA atribuiu ao tremor magnitude 6,2.