Terremoto deixa pelo menos sete feridos na Indonésia Um terremoto de 6,1 graus na Escala Richter sacudiu a ilha de Bali, no Sul da Indonésia, pouco antes do amanhecer desta sexta-feira. Dezenas de edifícios ficaram danificados. Há pelo menos sete feridos, dois deles com fraturas nas pernas.