Terremoto derruba '80% dos prédios' em região da China Cerca de 80 por cento dos prédios da região autônoma de Beichuan Qiang, no sudoeste da Província de Sichuan, desabaram quando um terremoto afetou a área nesta segunda-feira, afirmou a agência de notícias estatal Xinhua. A agência citou como fonte a central de Defesa Civil da região, com estimativas de entre 3 mil e 5 mil mortos e 10 mil feridos apenas nessa região. O local afetado fica no nordeste da capital da Província, Chengdu. (Reportagem de Jason Subler)