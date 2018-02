Terremoto derruba hotel em Taiwan

TAIWAN - Um terremoto de 6,4 graus na escala Richter ocorrido a 1 quilômetro de profundidade atigiu nesta terça-feira, 6, Hua-lien, no noroeste de Taiwan. O impacto do tremor, considerado forte em razão da proximidade com a superfície, derrubou um hotel, na cidade de mais de 100 mil habitantes.

Um outro terremoto, de magnitude 6.1, atingiu a região no domingo.

Nenhum detalhe mais foi divulgado pelas autoridades taiwanesas, que devem divulgar mais informações em instantes. / REUTERS