Terremoto destrói ícone turístico em Ica A Catedral, a formação rochosa mais emblemática da Reserva de Paracas, em Ica, declarada Patrimônio da Humanidade, foi destruída no terremoto. A escultura natural era uma importante referência turística do Peru. A reserva, refúgio de lobos marinhos e uma diversidade de aves, é parada obrigatória na rota para as Linhas de Nazca.