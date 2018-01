Terremoto em El Salvador mata pelo menos 92 Um terremoto de 6,6 graus na escala Richter sacudiu o El Salvador nesta terça-feira, deixando um saldo de 92 mortos, 800 feridos e centenas de casas destruídas. O presidente Francisco Flores, que visitou a área mais afetada disse, ao chegar à cidade de San Vicente, a 60 quilômetros da capital salvadorenha, que "esse é mais um duro golpe da natureza contra El Salvador". "Estamos nos concentrando em salvar vidas e no atendimento aos feridos. Mas também é preciso remover os escombros de diversas vias importantes, pois há lugares incomunicáveis", informou. Segundo ele, há pessoas soterradas nos escombros devido a desabamentos ocorridos nas áreas rurais e grupos de trabalho já estão tentando resgatar os sobreviventes. "O impacto nesses povoados foi maior do que o de 13 de março passado", comentou. O presidente informou também que "a rodovia pan-americana desabou e uma parte das ferrovias está danificada, não podendo elas serem utilizadas no curto prazo." Além disso, a capital San Salvador está sem serviço de água potável.