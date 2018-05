De acordo com o Centro de Geologia dos Estados Unidos (USGS), o terremoto atingiu a Polônia às 8h56 da manhã com magnitude de 4,5 graus na escala Richter. O epicentro, a uma profundidade de 4,9 quilômetros, localizou-se a 85 quilômetros de Wroclaw (Vratislava), na região da Baixa Silésia. As informações são da Associated Press.