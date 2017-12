Terremoto em Taiwan deixa China sem comunicação O forte terremoto registrado nesta terça-feira no sudoeste de Taiwan produziu graves danos nos cabos de fibra óptica que comunicam a China com o exterior, deixando o país asiático praticamente sem comunicação com o resto do mundo. Segundo assinalaram também comunicados oficiais da China Mobile e da China Telecom, as principais empresas de telecomunicações do país, o terremoto, de cerca de 7 graus na escala Richter, danificou seis cabos submarinos que ligam as redes de comunicações submarinas do país com os Estados Unidos através do oceano Pacífico. Como conseqüência, é praticamente impossível acessar páginas de internet estrangeiras, assim como comunicar-se por telefone fixo com outros países, segundo pôde comprovar a Efe em Pequim, Xangai e Hong Kong. O problema também foi registrado em muitas outras grandes cidades, como Wuhan e Chongking, o que indica que a falha de comunicação acontece em escala nacional. As autoridades chinesas declararam que estão tentado reparar "urgentemente" as redes de cabos para restaurar a comunicação com o exterior, embora fontes técnicas reconheçam que talvez seja preciso um ou dois dias para sanar o problema. O terremoto de Taiwan causou duas mortes na ilha.