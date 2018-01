Terremoto estremece norte do Paquistão Um terremoto de 5,0 graus na escala Richter, considerado moderado, estremeceu neste domingo partes do norte do Paquistão, região devastada por um catastrófico tremor em outubro passado. O epicentro do sismo foi a cerca de 200 quilômetros ao noroeste da cidade paquistanesa de Peshawar. Não há informações sobre vítimas ou danos materiais consideráveis.