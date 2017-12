Terremoto estremece sul da Nova Zelândia Um terremoto de 7,2 graus na escala Richter estremeceu a parte do sul de Nova Zelândia, mas o Centro Geológico e de Ciências Nucleares informou que não há notícias de vítimas ou danos materiais consideráveis. O epicentro foi a 240 quilômetros a sudoeste de Te Anau, um vilarejo localizado nas proximidades do Fiordland National Park, um dos maiores parques florestais do mundo, considerado patrimônio da humanidade, que anualmente é visitado por milhares de turistas.