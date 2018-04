Terremoto fere ao menos 10 na Indonésia

Pelo menos dez pessoas ficaram feridas com gravidade e várias casas foram destruídas depois do terremoto de 7,5 graus de magnitude na escala Richter que atingiu o nordeste da Indonésia na madrugada desta quinta-feira, informa a imprensa local. As informações são provisórias, já que pelo menos uma das pequenas ilhas mais próximas ao epicentro, em Kepulauan Talaud, não conseguiu ser contatada por telefone e segue registrando réplicas de intensidade média. O tremor foi registrado às 15h34 (de Brasília) e seu epicentro foi localizado 323 quilômetros ao sudeste de General Santos, na Ilha de Mindanao, nas Filipinas, e 327 quilômetros ao nordeste de Emanado, em Sulawesi, Indonésia. Em um primeiro momento, a Indonésia havia alertado sobre a possibilidade de um tsunami, por se tratar de um maremoto de grande intensidade em um ponto próximo à costa, mas retirou o aviso pouco depois, o que acabou sendo confirmado pelo Centro de Alertas do Pacífico dos Estados Unidos. A Indonésia fica sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica que é atingida por cerca de sete mil terremotos ao ano, a maioria de baixa magnitude. Em 26 de dezembro de 2004, um maremoto registrado em Sumatra provocou um tsunami que gerou destruição em varias nações banhadas pelo Oceano Índico e causou a morte a mais de 226 mil pessoas.