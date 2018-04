Terremoto mais forte das Américas ocorreu em 1960 no Chile

Nos últimos 50 anos, milhares de pessoas foram vítimas de terremotos na América Latina. O tremor mais forte registrado nesse período, não apenas no continente como em todo o mundo, ocorreu no Chile em 22 de maio de 1960 e atingiu 9,5 graus na escala Richter.

A cidade de Valdívia, que fica a cerca de 740 quilômetros de Santiago, foi a mais atingida pelo abalo, que gerou um tsunami com ondas gigantescas. Mais de 2 mil pessoas morreram.

As ondas gigantes apagaram do mapa cidades inteiras na costa chilena e fizeram vítimas também em outros países banhados pelo Pacífico como o Japão (com 138 mortos), as Filipinas (32 mortos) e os Estados Unidos (61 mortos no Havaí).

A costa oeste da América do Sul fica numa região de encontro de duas placas tectônicas: a placa de Nazca, submersa no Oceano Pacífico, e a placa sul-americana, onde fica o continente.

O Chile é um dos países em que ocorrem mais tremores por ano, devido ao fato de grande parte de seu território estar exposto aos choques constantes destas duas placas tectônicas.

Causas

Os terremotos se produzem pelo movimento das placas tectônicas que compõem a crosta terrestre. Cerca de 90% dos tremores ocorrem ao longo das linhas de colisão entre as placas, que passam por vários países.

A linha de colisão entre as placas dos oceanos Atlântico e Pacífico percorre toda a costa oeste das Américas do Norte, Central e Sul.

Portanto os países que ficam ao longo dessas falhas, como Estados Unidos, México, Guatemala, Nicarágua, El Salvador, Peru e Chile, têm recebido ao longo dos anos os mais devastadores terremotos de que se tem registro.

Brasil, Argentina, Uruguai e a costa leste dos EUA nunca têm terremotos justamente porque estão localizados no meio da placa do Atlântico, cuja borda leste está enterrada no meio do oceano.

Região de terremotos

Em 1946 um terremoto de magnitude 8,1 graus na escala Richter atingiu a República Dominicana, que divide a ilha de Hispaniola com o Haiti. O tsunami resultante deste tremor matou quase 2 mil pessoas. Mas, o terremoto desta terça-feira seria o mais forte tremor de terra em cem anos no Haiti.

De acordo com cientistas, a ilha de Hispaniola está entre duas placas tectônicas, a placa da América do Norte e a Caribenha e, quando estas placas se movimentam uma contra a outra num movimento horizontal, os terremotos ocorrem na região. E, de acordo com geofísicos, as duas placas apresentam um movimento de 20 milímetros por ano.

A placa Caribenha parece se mover na direção leste em relação à placa da América do Norte.

Na região onde este terremoto ocorreu, existem uma série de pequenas falhas sendo que as duas principais do Haiti são a falha Setentrional, no norte e a falha Jardim Enriquillo-Plaintain, no sul.

Os dados sismológicos recolhidos sugerem que o tremor de terça-feira ocorreu na falha Enriquillo-Plaintain.

De acordo com o US Geological Survey esta falha pode ser a origem de vários tremores de terra fortes já registrados na história da região em 1860, 1770, 1751, 1684, 1673 e 1618.

Confira outros que estão entre os piores tremores da região nestas últimas cinco décadas.

Costa Rica: 9 de janeiro de 2009

Pelo menos 34 pessoas morreram vítimas de um tremor de 6,2 graus na escala Richter com epicentro a 32 quilômetros da capital do país, San José. Foi o tremor mais intenso sentido nas proximidades do vulcão Poás nos últimos 150 anos.

Peru: 15 de agosto de 2007

Um terremoto de 7,9 graus com epicentro na costa central do país a 45 quilômetros de Chincha Alta provocou a morte de 519 pessoas, deixando mais de 300 mil desabrigados.

México: 19 de setembro de 1985

A capital mexicana foi atingida por um terremoto de 8,1 graus, que chegou a ser sentido em Houston, no Texas. Um abalo secundário de 7 graus, 36 horas depois, provocou mais devastação e elevou o número de mortos para cerca de 10 mil.

Guatemala: 4 de fevereiro de 1976

Cerca de 25 mil pessoas morreram vítimas de um abalo de 7,6 graus que sacudiu o país da América Central.

Nicarágua: 23 de dezembro de 1972

Um terremoto de 6,5 graus matou 10 mil pessoas em Manágua.

Peru: 31 de maio de 1970

Um terremoto nos Andes provocou um deslizamento de terra que enterrou a cidade de Yungay e matou cerca de 66 mil pessoas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.