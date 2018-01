Terremoto mata 18 e fere 27 na Turquia Um terremoto de cinco graus na Escala Richter deixou pelo menos 18 mortos e 27 feridos no leste da Turquia. O tremor, ocorrido por volta de 1h30 da manhã (hora local) desta sexta-feira, causou grandes estragos em várias comunidades da província de Dogubeyazit, perto da fronteira com o Irã. A maioria das mortes teria ocorrido na vida de Yigincal, onde o prejuízo foi maior: 67 casas foram destruídas. Segundo as emissoras de TV locais, o trabalho das equipes de resgate já se encerrou e não se espera que aumente o número de vítimas. Terremotos são muito comuns na Turquia. Em 1999, um forte tremor fez 18 mil vítimas no noroeste do país.