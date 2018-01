Terremoto mata ao menos 10 e fere centenas na Indonésia Um forte terremoto abalou a província de Java Central, na Indonésia. O fenômeno ocorreu na madrugada de sábado (pelo horário local). Segundo o governo local, havia pelo menos 10 mortos e centenas de feridos. Com o terremoto, alguns edifícios caíram. O Serviço Geológico americano registrou 6,2 graus na escala Richter. De acordo com o instituto, o fenômeno começou às 5h54. O epicentro do terremoto foi a 25 km da cidade de Jogyakarta, em alto mar. Não houve, porém, a formação de um tsunami após o terremoto. A população entrou em pânico após o fenômeno. Os centenas de feridos estavam sendo transferidos para os hospitais em caminhonetes. Uma testemunha relatou ter visto três corpos sob os escombros de duas casas. A eletricidade e as comunicações na cidade estavam interrompidas, segundo a polícia local. Pouco antes do sismo, o vulcão Merapi - que fica próximo ao local do terremoto - havia expelido uma coluna de gás e cinza. Não foi confirmado se havia alguma relação entre os dois fenômenos. Em outra cidade, Bantul, localizada a 55 km do epicentro, também houve vítimas fatais. Segundo o porta-voz do hospital local, "ao menos dez pessoas foram mortas e centenas estão feridas".