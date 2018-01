Terremoto mata cinco e fere 31 no Afeganistão Um terromoto de grande intensidade sacudiu hoje, uma extensa zona do sul e centro da Ásia, matando pelo menos cinco pessoas e ferindo 31 no Afeganistão, e causando o pânico em cinco países da região. O terremoto, de 7,2 graus na escala Richter, ocorreu às 16h38 local (9h08 de Brasília), danificando vários edifícios na capital do Afeganistão, Cabul, e provocando o pânico entre a população afegã. O epicentro do terremoto foi localizado no Afeganistão, na cadeia montanhosa de Hindu Kush, a uns 100 quilômetros a noroeste de Cabul, mas o tremor também foi sentido no Tajiquistão, no Usbequistão, no Paquistão - onde deixou seis feridos na capital, Islamabad -, e na Índia.