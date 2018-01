Terremoto mata duas pessoas na China Duas pessoas morreram e pelo menos 56 ficaram feridas em conseqüência de um terremoto de intensidade moderada que estremeceu o norte da China, informou o governo. O tremor, com 5,9 na escala Richter, ocorreu às 18h58 (horário local) de sábado na região autônoma de Mongólia Interior, entre as cidades de Bairim Zuoqi e Ar Horqin qi, ao nordeste de Pequim. A agência de notícias oficial Xinhua qualificou o terremoto como o pior na região em 700 anos. Mais de 60 tremores ocorreram desde então - o mais poderoso com magnitude de 4,4 graus.