Terremoto mata duas pessoas no Irã Um terremoto abalou nesta sexta-feira a região oeste do Irã, onde segundo a agência oficial "Irna" pelo menos duas pessoas morreram, embora as emissoras estatais de televisão e rádio tenham informado que o número de vítimas já passa de dez. O sismo, que atingiu as cidades de Boroujed e Doroud. Segundo o serviço sismológico americano, a magnitude do tremor foi de 5,7 graus na escala Richter e o epicentro foi localizado a 45 quilômetros da cidade de Khorramabad.