Terremoto mata e provoca caos nos hospitais da Indonésia Um terremoto de grande força no oeste da Indonésia matou pelo menos nove pessoas, derrubou centenas de imóveis e causou colapso no atendimento dos hospitais da ilha de Sumatra, segundo a rádio local El Shinta, nesta terça-feira, 6. O tremor alcançou uma magnitude de 6,3 na escala Richter e foi sentido em Cingapura, distante centenas de quilômetros, onde alguns edifícios governamentais foram esvaziados. A terra tremeu também na Malásia, país vizinho à Indonésia. Os hospitais locais, segundo relatos de oficiais da polícia, receberam um grande número de pessoas com cortes profundos e fraturas, sem conseguir prestar o devido atendimento.