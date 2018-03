Terremoto mata mais de 30 no Afeganistão Um terremoto estremeceu hoje o norte do Afeganistão, matando pelo menos 37 pessoas e ferindo outras 100. Segundo o Centro Nacional de Informação sobre Terremotos dos EUA o tremor, ocorrido às 8h30 (horário local), atingiu 5,8 graus na escala Richter. Os maiores danos foram registrados na vila de Doabi, a 140 quilômetros ao nordeste de Cabul. De acordo com Fahrana Faruqi, representante das Nações Unidas no Afeganistão, além de Doabi, o tremor atingiu também várias outras vilas, inclusive Nahrin, que sofreu vários danos durante o terremoto de 25 de março, no qual mais de 1.000 pessoas morreram.