Terremoto mata pelo menos 12 pessoas na China Pelo menos 12 pessoas morreram e outras 200 ficaram feridas em um terremoto ocorrido na noite desta segunda-feira na região de Yunnan, cerca de 2 mil km de Pequim, no sudoeste da China. O tremor atingiu 6,2 graus da escala Richter e danificou centenas de casas no distrito de Dayao, epicentro do terremoto. Segundo o governo chinês, 40 pessoas foram hospitalizadas em estado grave.