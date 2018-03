Terremoto mata pelo menos 58 pessoas no Quirguistão Um terremoto deixou pelo menos 58 mortos e 50 feridos em um povoado no sul do Quirguistão, informaram autoridades hoje. O tremor, que atingiu montanhas na fronteira entre o país e o Tajiquistão, no centro da Ásia, causou maiores danos na comunidade remota de Nura. Foram destruídos 120 imóveis, segundo o porta-voz do Ministério das Situações Emergenciais, Abdusamat Payazov. Não havia informações sobre vítimas ou danos em outros lugares. De acordo com o ministério, o epicentro do abalo ocorrido na noite de ontem foi o Tajiquistão. Horas mais tarde, houve outro tremor, na madrugada de hoje. O fenômeno foi percebido na cidade mais próxima, Osh, que é o principal centro urbano no sul do país. O Centro Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto teve magnitude de 6.6 graus na escala Richter. Segundo esse órgão, porém, o epicentro do tremor foi o Quirguistão. O fenômeno é comum nas montanhas do centro da Ásia.