Terremoto mata pelo menos 86 pessoas na Turquia Um forte terremoto atingiu na madrugada desta quinta-feira o sudeste da Turquia, matando pelo menos 86 pessoas, na maioria crianças de uma escola que desabou com o tremor, e deixando outras 390 feridas. As equipes de resgate já salvaram 50 alunos da escola em Bingol, a 700 km ao leste de Ancara, a capital turca. Pelo menos 70 alunos continuam embaixo dos escombros. O Centro Sismológico Kandilli, em Istambul, informou que o terremoto durou 17 segundos e atingiu 6,4 graus na escala Richter e seu epicentro aconteceu nos arredores de Bingol. Outras cidades como Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kayseri e Sivas também foram atingidas. Médicos de um hospital de Bingol já somam 14 corpos e mais de 200 feridos, 10 deles em estado grave. Segundo a TV turca NTV, vários edifícios e pontes desabaram no centro de Bingol. O ministro da Habitação turca, Zeki Ergezen, disse que pelo menos 150 pessoas morreram e que há grande possibilidade desses números aumentarem com o avanço das buscas entre os escombros. A cidade de Bingol fica em uma região montanhosa e tem cerca de 250 mil habitantes, na maioria curda. O maior terremoto ocorrido em Bingol aconteceu em 1971, quando aproximadamente 900 pessoas morreram.