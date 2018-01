Terremoto mata pelo menos cinco e fere 400 na China Um forte terremoto na região sudoeste da China provocou a morte de pelo menos cinco pessoas e feriu outras 400, na tarde de terça-feira. Segundo a imprensa da província de Yunnan, nesta quarta, os três hospitais da região estão ocupados praticamente em seu limite e a população precisa deixar suas casas o mais rápido possível. Depois que o terremoto de magnitude 5,6 sacudiu o condado de Ludian, cerca de 90 abalos conseqüenciais foram sentidos, disse o funcionário municipal, Shi Zaiqing, por telefone. Shi informou também que os moradores das regiões mais atingidas já foram desalojados, embora o funcionário não tenha conhecimento de um número oficial em relação ao danos. De acordo com um comunicado publicado no site do governo do condado, 5.175 casas foram derrubadas e outras mil estão danificadas.