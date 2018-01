Terremoto mata pelo menos dez no Oeste da China Um forte tremor de terra deixou pelo menos dez mortos em uma área montanhosa da região de Xinjiang, no Oeste da China, pondo abaixo 700 casas na fronteira com o Casaquistão. Pelo menos 34 pessoas estariam feridas. O terremoto, de 6,1º na Escala Richter, foi registrado às 9h38 desta segunda-feira (hora local) e pôde ser sentido a vários quilômetros de distância do epicentro.