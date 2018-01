Terremoto mata quatro em Taiwan Pelo menos quatro pessoas morreram e cerca de 200 ficaram feridas em decorrência de um terremoto que atingiu a ilha de Formosa neste domingo. O terremoto atingiu a magnitude de 6.8 graus na escala Richter e seu epicentro foi localizado a dez metros de profundidade, na região de Hualien, cerca de 180 quilômetros a leste da capital da ilha, Taipei. O abalo ocorreu às 14h53, horário local (3h53, horário de Brasília), e durou cerca de um minuto. Na cidade de Taipei, prédios balançaram, rachaduras foram feitas nas paredes e pessoas assustadas saíram correndo de suas residências e outros locais, indo para a via pública. A estação de rádio estatal informou que diversos pequenos incêndios foram iniciados em decorrência do abalo. As duas pessoas que faleceram e onze dos feridos foram vítimas de duas gruas que despencaram do 60º andar de um arranha-céu que está sendo construído. O prédio, chamado de Taipei Financial Center, será o mais alto da cidade quando estiver pronto, e atingirá mais de cem andares. Um pequeno edifício de quatro andares quase veio abaixo no centro da cidade, e ficou meio inclinado para a frente. O vice-prefeito de Taipei, Ou Chin-teh, disse aos repórteres que a polícia estava tentando resgatar sete pessoas que, acredita-se, teriam ficado presas dentro do prédio. Tremores de terra são bastante comuns na ilha, mas a maior parte deles causa pouco ou nenhum dano. Entretanto, um terremoto de magnitude 7.6 ocorrido em setembro de 1999 matou 2.378 pessoas e destruiu mais de 40 mil casas.