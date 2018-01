Terremoto mata três na Califórnia O terremoto de 6,5 graus na escala Richter que atingiu a região central da Califórnia hoje deixou pelo menos três pessoas mortas na cidade litorânea de PasoRobles, a 30 km ao norte de Los Angeles. As três pessoas estavam em um prédio que desabou com o tremor, segundo Ron Alsop, do departamento de Serviços Emergenciais da cidade. O epicentro do tremor foi localizado na cidade costeira de Cambria, no centro do Estado. O terremoto provocou o fechamento temporário de uma usina de 700 megawatts. Segundo a porta-voz do operador do sistema energético da Califórnia, Stephanie McCorkle, cerca de 50 mil pessoas ficaram sem energia elétrica por causa do terremoto. As duas grandes usinas nucleares da Califórnia e as linhas de transmissão não foram afetadas.