Terremoto mata uma pessoa na Indonésia Um terremoto de 6,4 graus na escala Richter foi sentido na manhã desta terça-feira na ilha Moratai, na Indonésia, matando uma pessoa e atingindo dezenas de casas. Moratai está localizada a 2.500 km ao nordeste de Jacarta, capital indonésia. O epicentro aconteceu no Mar de Halmahera. A Indonésia está no cinturão vulcânico do Oceano Pacífico chamado Anel de fogo, onde é comum acontecer terremotos e erupções vulcânicas.