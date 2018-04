Terremoto matou entre 45 e 50 mil pessoas no Haiti A federação da Cruz Vermelha estima que entre 45 mil e 50 mil pessoas foram mortas no terremoto que devastou o Haiti na última terça-feira. Nesta tarde, as Nações Unidas confirmaram a perda de 36 funcionários e colaboradores. Já a missão de paz brasileira perdeu 14 militares, além da médica Zilda Arns que fazia uma palestra em Porto Príncipe.