Kjeld Nedergaard, porta-voz da polícia local, disse que o abalo sísmico sacudiu casas e prédios da região de Jutlândia. Segundo ele, alguns imóveis apresentaram rachaduras depois do tremor, mas nenhum dano grave foi percebido.

O Centro Sismológico Mediterrâneo-Europeu detectou o epicentro do terremoto no leito do Mar do Norte, pouco mais de 140 quilômetros a oeste da cidade dinamarquesa de Aalborg.