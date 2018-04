Terremoto moderado atinge as Filipinas

Um terremoto moderado sacudiu a ilha filipina de Luzon nesta terça-feira, 27. Não há informações imediatas sobre prejuízos ou danos. As construções que cruzam Manila sofreram um abalo por segundos. Em pânico, residentes correram pelas ruas, incluindo alguns integrantes do palácio presidencial de Malacanag e trabalhadores do distrito financeiro de Makati. A Estação Geológica de Survey, dos Estados Unidos, disse que o terremoto tem preliminarmente uma magnitude de 5,8 com um epicentro de 202 quilômetros do norte ao noroeste de Manila. O arquipélago filipino se encontra ao longo do Oceano Pacífico no "Anel de Fogo", onde a atividade vulcânica e os tremores de terra são comuns.