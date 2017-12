Terremoto moderado atinge extremo leste da Rússia Um terremoto de proporções moderadas sacudiu na manhã desta sexta-feira a Península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, mas não há informações sobre danos ou vítimas, informou o Ministério de Situações Emergenciais do país. De acordo com a fonte, o tremor foi registrado às 4h20 locais e sua magnitude variou entre 2,5 e 3 graus na escala Richter. O epicentro foi detectado na região norte da península, a cerca de 400 quilômetros de Petropavlovsk-Kamchatsky, a capital regional. Entretanto, os sismógrafos do Observatório de Hong Kong, que monitoram a atividade sísmica na região, detectaram um tremor muito mais forte que o anunciado pela fonte russa: 6,9 graus na escala Richter. Escala Richter A escala Richter não mede os efeitos de um tremor de terra, mas avalia sua força de acordo com a energia liberada, medida por aparelhos chamados sismógrafos. A escala começa no número 1, e não tem limite definido. Cada unidade representa energia dez vezes maior que o grau anterior. A partir dos 4,5 graus na escalar, um tremor já é suficientemente forte para ser detectado por todos os instrumentos do mundo.