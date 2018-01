Terremoto moderado atinge Oriente Médio Um terremoto de magnitude moderada atingiu o Oriente Médio, gerou apreensão em toda a região e causou danos menores ao Parlamento israelense. Não há relatos sobre vítimas em estado grave. O tremor de terra estendeu-se por aproximadamente 20 segundos, abalando Israel, Jordânia, Cisjordânia e Faixa de Gaza. O terremoto também foi sentido em menor escala na Síria, no Líbano e no Egito. A imprensa israelense informou que o abalo sísmico chegou a 5 graus na escala Richter, suficiente para causar sérios problemas em áreas povoadas. No Knesset, o Parlamento israelense, investigadores encontraram rachaduras no teto perto do gabinete do primeiro-ministro Ariel Sharon e do plenário da casa.