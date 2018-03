Terremoto moderado atinge região central da Indonésia Um terremoto atingiu a região central da Indonésia neste domingo, mas não houve relatos de pessoas feridas. De acordo com informações do Serviço Geológico dos EUA, o tremor registrou magnitude de 5,5 graus, mas segundo a agência de geofísica da Indonésia o terremoto chegou a 6,4 graus. O epicentro do tremor foi localizado 80 quilômetros ao sul da província de Gorontalo, na parte norte da ilha de Sulawesi. As informações são da Associated Press.