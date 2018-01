Terremoto na Argélia pode ter causado morte de baleia Uma baleia de três metros que chegou morta à praia de Bourmedes, na Argélia, pode ser mais uma vítima do pior terremoto a atingir o país do norte da África em décadas. Moradores da localidade correram ao litoral para ver o corpo do animal, que já começava a se decompor. Não está claro se a baleia também foi vítima do terremoto, mas o corpo chegou à praia no dia seguinte ao tremor que atingiu a costa nordeste da Argélia e desestabilizou o Mediterrâneo, enviando ondas de dois metros sobre as Ilhas Baleáricas espanholas, a 280 km da cidade de Argel. Omar, um garoto de 17 anos, estava numa colina, olhando para a praia, quando o terremoto veio. ?Vi o mar ir embora?, disse, lembrando o tremor que deixou mais de 2.200 mortos. ?Depois do barulho horrível do terremoto, ele apenas foi embora, no maior silêncio?.