Terremoto na Chechênia deixa 12 mortos e 105 feridos Pelo menos 12 pessoas morreram e 105 ficaram feridas em um forte terremoto ocorrido neste sábado na região russa da Chechênia, informou um funcionário do governo local. "Doze pessoas morreram nos distritos de Gudermes, Shali e Kurchaloy", todos no leste da Chechênia, disse um porta-voz do Ministério da Saúde do território caucasiano à AFP. Segundo a fonte, porém, o número de vítimas pode aumentar com o passar das horas. O terremoto ocorreu por volta das 13h locais (6h em Brasília). O epicentro foi detectado a nordeste de Grozny, a capital chechena, informou o governo. De acordo com o Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos, o tremor alcançou 5,3 graus na escala Richter. As informações são da Dow Jones.