Terremoto na China deixa 157 mortos e 5,5 mil feridos

O terremoto deste sábado não foi tão destrutivo quanto o de 2008 (que matou cerca de 80.000 pessoas), mas derrubou edifícios, provocou deslizamentos de terra e interrompeu serviços de telefonia e eletricidade no distrito montanhoso de Lushan. A vila de Longmen foi especialmente atingida e as autoridades afirmam que quase todas as construções locais foram destruídas pelo tremor que durou quase um minuto.

O terremoto, que segundo medição da Administração de Terremoto da China teve magnitude 7,0, e magnitude 6,6 de acordo com o Serviço Geológico dos EUA (USGS, pela sigla em inglês), foi sentido pouco depois das 8h do horário local, quando muitas pessoas estavam em casa, dormindo ou durante o café da manhã. Pessoas com apenas as roupas de baixo e enroladas por cobertores correram para as ruas de Ya''an e até mesmo na capital da província, Chengdu, 115 quilômetros a leste de Lushan. O tremor provocou pelo menos 712 abalos secundários, incluindo dois de magnitude 5,0 ou mais, segundo a entidade.

Oficiais informaram que pelo menos 157 pessoas morreram em decorrência do abalo. A Administração de Terremoto da China informou que mais de 5,5 mil pessoas ficaram feridas, 330 delas gravemente.

Equipes de resgate trabalhavam do lado de fora do Hospital Distrital de Lushan em um centro de triagem, onde médicos tratavam vítimas com ferimentos, de acordo com imagens da Televisão Central da China. Grandes pedras que caíram sobre estradas foram detonadas para que se pudesse chegar até Longmen e outras áreas afetadas, segundo a imprensa local.

O governo central chinês mobilizou milhares de soldados e outros servidores - cerca de 7 mil pessoas no total - e enviou escavadoras e diversos maquinários, além de tendas, cobertores e suprimentos de emergência. Um soldado morreu depois que o veículo em que ele e mais uma dezena de militares estavam caiu fora de uma estrada e despencou, segundo informações da imprensa estatal.

O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, voou para Ya''an para dirigir os esforços de resgate e tanto ele quanto o presidente Xi Jinping ordenaram que as autoridades locais e as equipes de resgate fizessem do salvamento de pessoas a principal prioridade. As informações são da Associated Press.