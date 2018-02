Terremoto na China mata 6 e soterra 900 estudantes Um terremoto de 7,8 graus de magnitude que atingiu a província de Sichuan, na China, na segunda-feira, matou seis pessoas, feriu pelo menos outras 100 pessoas e soterrou 900 estudantes, em um abalo que sacudiu prédios e fez com que as pessoas corressem para as ruas. A Xinhua, agência de notícias oficial, disse que as mortes ocorreram quando dois alunos de uma escola primária caíram em Chongqing, uma cidade tem 30 milhões de habitantes e fica perto de Sichuan. Mais tarde a agência informou que o número de mortos deve subir, já que as equipes de resgate estão fazendo contato com áreas cujas estradas e linhas de telefone tinham sido afetadas. A televisão estatal mostrou multidões nas ruas da capital de Sichuan, Chengdu. Todos pareciam ilesos, mas uma mulher sangrava na cabeça. Todavia, uma autoridade do órgão sismológico disse que as linhas telefônicas de condado de Wenchuan, em Sichuan --o epicentro do terremoto--, foram completamente cortadas e houve relatos de danos a prédios em condados vizinhos, o que indica que pode ter ocorrido mortes na área. O premiê Wen Jiabao voava para Chengdu, crescente metrópole de 10 milhões de habitantes, conhecida pela sua base de pesquisas sobre a reprodução de pandas. Ela fica a cerca de 1.090 quilômetros a sudoeste de Pequim. O presidente Hu Jintato ordenou um "esforço geral" para resgatar as pessoas afetadas pelo terremoto, disse a Xinhua. O tremor foi sentido até em Bangcoc, capital da Tailândia, que fica a cerca 3.300 quilômetros de distância. Lá, os prédios balançaram por vários minutos. Na cidade de Wuhan, as pessoas correram para as ruas e pelo menos um prédio caiu, segundo um estudante universitário. "Todos os prédios balançavam para frente e para trás", disse ele, por telefone. "Sentimos um tremor contínuo por cerca de dois ou três minutos", disse o funcionário de um escritório. "Todas as pessoas correram para baixo. Ainda sentimos leves tremores." Um empregado de um jornal local de Mianyang disse que houve vários terremotos. A USGS, agência sismológica norte-americana, disse que houve um impacto posterior de magnitude 6 às 3h43 quase no mesmo local e outro às 4h34, de magnitude 5,4. A torre Jinmao, em Xangai, foi esvaziada, assim como os demais prédios mais altos da China, durante o terremoto e os tremores que o seguiram. Os trabalhadores puderam voltar mais tarde. (Reportagem adicional de Darren Schuettler em Bangcoc)