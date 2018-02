Terremoto na costa do Japão leva a alerta de tsunami

Um terremoto de 7 graus na escala Richter atingiu a costa do Japão nesta sexta-feira, 26. O tremor aconteceu no fundo do oceano, a 81 km da ilha de Okinawa, no sul do arquipélago, e foi registrado a uma profundidade de 10 km, segundo o Serviço de Pesquisas Geológicas dos EUA (USGS).

Um alerta de tsunami para ondas de até 3 pés (um metro de altura) foi emitido pela agência meteorológica japonesa, que afirmou que o abalo sísmico teve magnitude 6,9.