Terremoto na fronteira do Irã com o Paquistão mata ao menos 34 pessoas

(Texto atualizado às 19h35) TEERÃ - Ao menos 34 pessoas no Paquistão morreram nesta terça-feira, 16, após um terremoto de magnitude 7,8 atingir uma região próxima da fronteira dos dois países. O tremor foi sentido desde os Emirados Árabes Unidos até Nova Délhi, na Índia.

"Foi o maior terremoto no Irã em 40 anos e esperamos centenas de mortos", disse um funcionário do governo iraniano, que falou sob condição de anonimato.

A TV estatal iraniana chegou a falar em 40 pessoas mortas em consequência do terremoto, mas logo negou a informação.

No Paquistão, o número de mortos houve 80 feridos. O terremoto aconteceu menos de uma semana depois de um sismo de magnitude 6,1 ter sido registrado nas proximidades de Bushehr, na costa do Golfo do Irã, que matou 37 pessoas e aumentou os pedidos internacionais por maiores inspeções internacionais de segurança no país, que está sob sanções por causa de seu programa nuclear.