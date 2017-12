Terremoto na Indonésia com risco de tsunami causa pânico Um terremoto de 6,6 graus de magnitude na escala Ritcher sacudiu hoje a região indonésia de Kepulauan Obi, nas Ilhas Molucas, sem que, por enquanto, haja notícias sobre vítimas. Após o tremor, que segundo analistas teve uma magnitude suficiente para provocar um tsunami, houve cenas de pânico na região atingida. Mas, a ameaça de um tsunami já passou, segundo a agência meteorológica do país asiático. No entanto, o chefe do Centro Nacional de Tremores disse à Reuters: "Às 15h44 (6h44 no horário de Brasília) nós demos a informação... de que a ameaça de tsunami tinha acabado". O terremoto ocorreu às 15h04 em Jacarta (6h04 em Brasília). Joko Sumariono, autoridade da meteorologia na cidade de Labuha, disse à Reuters: "O terremoto não foi sentido com força aqui, mas as pessoas estão em pânico porque houve um alerta de tsunami. Os moradores estão deixando as suas casas para ir a lugares mais altos". "Até agora não há relatos de danos ou fatalidades", acrescentou ele, confirmando o que as autoridades em Jacarta haviam dito. O centro geológico dos EUA inicialmente classificou o tremor como tendo a magnitude de 6,9, mas depois revisou para 6,5. A profundidade foi estimada em 31 quilômetros, de acordo com um boletim no seu site na Internet. Atividade sísmica O Serviço Geológico dos EUA afirmou que esse tremor aconteceu às 5h13 (20h13 da segunda-feira em Brasília) cerca de 100 quilômetros ao sudeste da cidade de Bengkulu, com epicentro a 4,4 graus de longitude sul e 102,91 graus de latitude leste, a uma profundeza de 30 quilômetros. A Indonésia registrou hoje uma grande atividade sísmica, pois também de manhã um terremoto de 5,5 graus sacudiu o sul da ilha de Sumatra, também sem provocar vítimas. Outro terremoto de 5,0 graus foi registrado meia hora antes nas Ilhas Nias. A Indonésia fica sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma região de grande atividade sísmica e vulcânica que é sacudida por aproximadamente 7 mil tremores ao ano, em sua maioria de baixa magnitude. Um terremoto em dezembro de 2004 na região da ilha de Sumatra, no Oceano Índico, e o tsunami causado por ele deixaram cerca de 170 mil pessoas mortas ou desaparecidas na província indonésia de Aceh, no norte do país.